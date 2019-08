FN: Noreg bryt forpliktingar om familiegjenforeining

innenriks

Det seier juridisk rådgivar Olivia Mocanasu ved det nordiske kontoret til FNs høgkommissær for flyktningar til Vårt Land.

Ifølgje dei internasjonale forpliktingane skal flyktningar få dei mest fordelaktige prosedyrar, men Mocanasu meiner det verkar som Noreg heller prøver å lage hinder.

Under panelsamtalen på onsdag under Arendalsveka trekte ho mellom anna fram at Noregs saksbehandlingsgebyr på 10.500 kroner er det høgaste i verda. Regjeringa har gått inn for å senke gebyret, men FN tilrår at det blir fjerna.

Mocanasu trekte òg fram Noregs familiedefinisjon som ho meiner er snever og bør utvidast, slik at barn og søsken over 18 år får rett til familiegjenforeining.

Både Arbeidarpartiet og Høgre melde avbod til panelsamtalen. Guri Melby frå Venstre var ifølgje avisa den einaste politikaren som stilte.

– Det einaste vi greidde å få inn i Granavolden-plattforma er å senke saksbehandlingsgebyret. Eg må berre erkjenne at vi ikkje har greidd å komme lenger. Men det er vanskeleg når det er såpass brei semje om den strenge linja. Ap, Høgre, Frp og Sp sluttar opp om ho, sa ho.

