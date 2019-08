Farenivået senka til gult for Veslemannen

innenriks

– Farenivået blir senka på grunn av minkande rørsler og fordi det har vore mindre steinsprangaktivitet. Det har samtidig ikkje vore nedbør det siste døgnet, skriv NVE i morgonrapporten sin.

Rørslene er no på 5–10 centimeter per døgn i øvre og midtre del og 1 – 2,5 centimeter per døgn i nedre del.

Undersøker med drone

Det skal bli flogen med drone over Veslemannen torsdag for å fastsetje endringar i volumet og utrasingar i fjellpartiet sidan 2018.

Nivået vart heva til raudt måndag kveld. Dette var basert på auka rørsler, og dessutan varsel om nedbør. Rørslene i fjellpartiet var størst tysdag.

– Då var det ein kort periode rørsler på rundt 400 millimeter per døgn i øvre del og rundt 100 millimeter per døgn i nedre del. Det gjekk òg fleire mindre steinsprang i fjellpartiet, står det i rapporten.

Frå onsdag 14. august minka rørslene i både øvre og nedre del av fjellpartiet. Natt til torsdag registrerte Sivilforsvaret berre eit enkelt steinsprang.

Evakuert for 15. gong

Som alltid ved raudt farenivå vart bebuarane under fjellpartiet evakuert måndag. Dette var den 15. gongen.

Veslemannen er ein relativt liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Fjellpartiet har eit volum på 120.000–180.000 kubikkmeter, noko som utgjer rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen. Fjellet er 1.294 meter høgt og ligg på vestsida av Romsdalen i Rauma kommune.

Det har vore kontinuerleg under oppsyn sidan 2009, først av Åknes/Tafjord Beredskap IKS, så av NVE frå 2015.

(©NPK)