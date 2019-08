Fritt Ord gir presseprisar til russiske nettstader

innenriks

Den regionale russiske nettavisa 7x7, som held til nordvest i Russland, blir tildelt prisen for samarbeidet deira mellom journalistar, bloggarar og aktivistar. The Insider, som har base i Moskva, blir tildelt prisen for deira kritiske gravejournalistikk i samarbeid med internasjonale medium.

Også CivilNet frå Armenia er blant prisvinnarane. Dei får prisen for rolla dei spelte under den sivile og politiske revolusjonen i landet.

I tillegg får journalisten Hafiz Babali prisen for innsatsen sin for å avsløre korrupsjon blant politikarane og finanseliten i landet.

Magasinet Novoye Vremya, som held til i Kiev, får prisen for undersøkande journalistikk om korrupsjon og maktmisbruk blant politikarar i Ukraina.

Free Media Awards blir delt ut av Fritt Ord og ZEIT-Stiftung. Prisen blir tildelt russiske og austeuropeiske journalistar og medium og søker å styrke den uavhengige rolla til journalistane.

– Dei fem mottakarane er alle modige journalistar som jobbar omfattande med viktig journalistikk som avslører korrupsjon, organisert kriminalitet, menneskerettsbrot og maktmisbruk, seier direktør Knut Olav Åmås i Fritt Ord.

(©NPK)