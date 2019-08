Mann erkjenner bortføring av 14-åring i Drammen

innenriks

Forsvararen til mannen, Anders Green, seier til VG at mannen erkjenner straffskuld.

– Han er veldig lei seg og skamfull for det han har påført fornærma, og han er førebudd på å samarbeide og ta ansvar, seier Green.

Ein annan mann er sikta for medverknad til fridomsfråtaking. Det er ikkje kjent korleis han stiller seg til siktinga.

Varetektsfengsling

Dei to blir framstilte for varetektsfengsling torsdag. Politiet har bedt om fire veker for begge to.

Både mennene og guten er avhøyrd.

– Guten har gitt ei grundig skildring som vi no sjekkar opp mot annan informasjon i saka, seier politiadvokat Kjell Are Strøm i Søraust politidistrikt.

Mennene er i 30-åra og frå Drammens-området. Dei vart stansa av politiet i Tranby i Buskerud klokka 16.45 tysdag med den 14 år gamle guten i bilen.

Meldt sakna

Dei føresette til guten melde han sakna i 12-tida tysdag. Han hadde venta i bilen medan ein av dei føresette var inne i ein butikk. Då den føresette kom ut igjen, var bilen og guten borte.

Politiet jobbar no med å undersøke kva som har skjedd i dei nær fem timane før mennene vart arrestert.

– Mennene har hatt guten med seg i fleire timar, og dei har vore på fleire stader. Dette må vi no bruke tid på å kartlegge, seier Strøm.

Mannen som har erkjent straffskuld, er òg sikta for grovt ran. Han skal laurdag ha trua ei kvinne til å køyre til ein minibank for å ta ut pengar. Kvinna klarte å komme seg unna og varsla politiet.

