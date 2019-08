NTNU-gründer får innovasjonsprisen til forskingsrådet

innenriks

NTNU AMOS, som står for Centre for Autonomous Marine Operations and Systems, driv forsking mellom anna innanfor marin hydrodynamikk og konstruksjonar og navigasjonssystem.

Juryen trekker fram at Sørensen saman med andre nøkkelforskarar har starta sju vekstselskap som til saman har ein aksjonærverdi på fleire hundre millionar kroner og sysselset over 200 personar.

– Kvar dag går mange tusen nordmenn på jobb i ei av havnæringane våre. Takka vere forskargründerar som Asgeir Sørensen og miljø som AMOS, kjem Noreg òg i framtida til å vere ein verdsleiande og viktig havnasjon. Derfor er eg veldig glad for å kunne dele ut denne prisen, sa forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V), som delte ut prisen under Arendalsveka.

I grunngivinga til juryen heiter det at Sørensens innsats er på eit felt som er «særleg viktig» for Noreg.

– Dei unike koplingane hans av utdanning, forsking, teknologi og innovasjon vidareutviklar og styrkjer/styrkar havnasjonen, både økonomisk og med tanke på kunnskap og kompetanse, skriv juryen vidare.

