Noregs Bank: Styringsrenta uendra, men auka usikkerheit

innenriks

– Samla sett tilseier ny informasjon at renteutsiktene for den næraste tida er lite endra sidan Pengepolitisk rapport 2/19. Risikobildet internasjonalt gir auka usikkerheit om renteutviklinga framover, seier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Hovudstyret til Noregs Bank sat i rentemøte onsdag. Torsdag formiddag vart avgjerda om ikkje å setje opp styringsrenta i denne omgangen offentleggjort. Han har lege på 1,25 prosent sidan juni, etter å ha vorte heva tre gonger det siste året.

Avgjerda er i tråd med det sentralbankens tidlegare har signalisert. Det knytte seg derfor lite spenning til utfallet av rentemøtet denne veka. Derimot har analytikarane vore spent på om Olsen ville gi nye signal om dei næraste renteutsiktene i utsegnene sine om denne siste avgjerda.

– Auka usikkerheit ute

Hovudstyret påpeikar i grunngivinga si at det er god vekst i norsk økonomi, slik banken anslo i sin førre rapport, og at bustadprisane og gjelda til hushalda har utvikla seg om lag som lagt til grunn i juni. Inflasjonen er litt lågare enn anslått, og svakare krone kan bidra til høgare prisvekst framover

Samtidig er det større usikkerheit om den økonomiske utviklinga internasjonalt, påpeikar hovudstyret.

«Vekstutsiktene for Noregs handelspartnarar synest å vere litt svakare enn lagt til grunn i junirapporten. BNP-veksten i andre kvartal var om lag som anslått, medan framoverskodande indikatorar har falle vidare i fleire land. Handelskonflikten mellom USA og Kina har tilspissa seg. Storbritannias framtidige forhold til EU er framleis uavklart etter at landet i sommar fekk ny regjering. Terminrentene til handelspartnarane har falle. I USA vart styringsrenta sett ned i juli», heiter det i grunngivinga.

Trur på september

Nordea Markets har bite seg spesielt merke til delar av utsegna til hovudstyret om at «risikobildet internasjonalt gir auka usikkerheit om renteutviklinga framover». Men effekten som auka usikkerheit internasjonalt har på norsk økonom, er ikkje openberr, usikkerheit fører ofte til kronesvekking, som trekker i motsett retning.

– Noregs Bank valde ikkje å seie i klartekst at ein renteauke i september er det mest sannsynlege. Men ved å seie at renteutsiktene for den næraste tida er lite endra, antydar sentralbanken at han framleis ser på det som det mest sannsynlege, seier sjefanalytikar Erik Bruce.

Noregs Bank signaliserer ikkje tydeleg at det kjem ein renteauke på neste møte, slik han har hatt for vane ved tidlegare aukar, påpeikar DNB markets. Det er derfor ikkje meir sannsynleg at styringsrenta blir sett opp i september enn at det skjer i desember, meiner seniorøkonom Kyrre Aamdal.

– På den andre sida er ikkje september avvist, og Noregs Bank har kjøpt seg litt tid. Vi reknar med at renteauken blir utsett til desember, seier han.