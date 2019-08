Ny stortingsmelding om atomopprydding

innenriks

– Atomreaktorane har vore viktige for Noreg, men no startar ein stor oppryddingsjobb som vil ta mykje tid og koste mykje pengar. Vi må finne tverrpolitiske og langsiktige løysingar, og regjeringa startar derfor no arbeidet med ei stortingsmelding om oppryddinga, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ei pressemelding.

Meldinga vil bli lagt fram for Stortinget neste år og vil omhandle prinsipp og løysingar for opprydding av dei to reaktorane. I tillegg vil han ta for seg lagring og deponering av avfallet.

Dei fire siste åra har regjeringa spytta inn 772 millionar kroner på handtering av atomreaktorane. Totalkostnadene vil etter utrekningane bli på over 15 milliardar kroner.

– Eg er opptatt av at vi tar tak i desse utfordringane. Derfor er det løyvd rundt 900 millionar kroner til oppryddingsarbeidet, og vi har sett i gang ei rekke tiltak og utgreiingar. Staten var med på oppstarten av dei norske atomreaktorane på 1940-talet og tar no ei aktiv rolle i avslutninga og oppryddinga etter reaktordrifta, seier Isaksen.

Tidlegare i år vart det kjent at den siste atomreaktoren i landet i drift, Jeep II-reaktoren på Kjeller, blir stengd etter meir enn 50 års drift. Reaktoren har vore i drift sidan 1967 og blir brukt av forskarar nasjonalt og internasjonalt innan fysikk, materiale, kreftmedisin og fornybar energi, og dessutan atomnedrustning.

Halden-reaktoren stengde i fjor – etter å ha vore i drift sidan 1958.

