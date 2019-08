Reklame på nettet er no større enn TV-reklame

innenriks

Oversikta frå Mediebyråforeningen viser at reklameomsetninga var 8,1 prosent lågare i juli i år samanlikna med same månad i fjor. Også i juni fall reklameomsetninga, og for dei sju første månadene av året er nedgangen på 6,9 prosent.

– Mai vart ein stor oppgangsmånad som skapte optimisme, men juni og juli har vorte nedturar, seier dagleg leiar Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen. Frå januar til og med juli vart det omsett reklame via byråa for 5,33 milliardar kroner.

Barometeret viser òg at internett er større enn tradisjonell TV når det gjeld reklame. Det har skjedd i enkeltmånader før, men det er nytt at det har skjedd over så lang tid, forklarer Mandt Larsen.

– No har internett ein større marknadsdel av omsetninga enn TV etter sju månader av inneverande år, seier ho.

Det kjem elles ikkje av vekst i nettreklame, men at nedturen har vore mindre her enn for fjernsyn.

Omsetninga av nettreklame har falle med 3,2 prosent hittil i år, medan TV-reklamemarknaden har krympa med 9,4 prosent. Radio og dagspresse har falle 14,2 prosent, medan vekepressa er den største taparen, med ein nedgang på 24,7 prosent.

