Søviknes trur ein ny bompengeavtale vil klare å lokke veljarar tilbake

Dei fire regjeringspartia er i sluttspurten av forhandlingane om ein ny bompengeavtale. Politiske kommentatorar meiner likevel at det allereie kan vere for seint for Frp, som på Norstats augustmåling for Aftenposten og NRK gjekk på ein historisk låg botnnotering med 6,8 prosent oppslutning.

Den oppfatninga avviser andre nestleiaren til partiet Terje Søviknes. Han er overtydd om at ein god avtale kan hente veljarar tilbake.

– Viss vi får eit godt resultat i desse forhandlingane, så kan det bidra til å mobilisere dei Frp-veljarane som på dei siste målingane har sett seg på gjerdet. Vi trur òg dei Frp-veljarane som har vist frustrasjonen sin over bompengar ved å seie at dei skal stemme på Folkeaksjonen mot meir bompengar (FNB), kan komme tilbake, seier Søviknes til NTB.

Søviknes deltok torsdag under Frps partitime under Arendalsveka. Han seier partiet framover vil vise fram hola i FNBs politikk, for å få veljarane til å komme tilbake.

Frps landsstyre vedtok før sommaren seks krav om bompengar det skulle bli forhandla om med dei andre regjeringspartia. Søviknes vil ikkje seie kor mange av krava som må bli oppfylt, for at partiet skal kunne akseptere ein avtale.

– Men målsettinga er at sluttresultatet inneheld både ein reduksjonen i bompengar i byane og ute i distrikta, seier han.

Ei eventuell semje i regjeringa skal bli behandla av landsstyret. Søviknes seier det enno ikkje er innkalla, men at medlemmene kan vente å få ein innkalling «veldig raskt».

– Det er viktig å få ei avklaring på dette så hurtig som mogleg, så vi kan rette merksemda mot andre viktige saker i kommunevalkampen, understrekar han.

