Svidande sjøanemone funnen i Hordaland – kan gi brannskadar og stygge sår

Fleire badande i Austevoll i Hordaland har vorte offer for sjøanemonen i det siste. No lurer Havforskingsinstituttet på om han òg finst andre stader langs kysten.

– Anemonen kan gi nokså stygge sår på armar og bein. Det er hissige sår som får skorper, seier forskar Gro van der Meeren i Havforskingsinstituttet til NTB.

Utbreiinga av anemonen vart for alvor kjent i sommar. Etter at barna til ein kollega fekk skadar av anemonen, gjekk forskaren ut i lokalavisa Marsteinen og åtvara.

– Då kom det inn eit ras av historier frå dei siste tre åra. Mellom anna ei dame som fekk ille vondt og måtte gå til legen med eit sår ho hadde fått, seier van der Meeren.

– Dekker heile botnen

Forskaren fortel at det finst to variantar av anemonen. Ein som er brun og ein som er knall grøn og lilla. I Austevoll er det førstnemnde som har spreidd seg.

Anemonen har òg tidlegare vorte observert andre stader i Hordaland og på Sunnmøre, men då i mykje mindre omfang.

– Denne anemonen har eigentleg kjerneområdet sitt på Dei britiske øyane. På Orknøyene seier dei at han ikkje var vanleg før, men at han no dekker heile botnen på enkelte strender. Nokon stader på Austevoll har det faktisk byrja å sjå litt sånn ut, seier forskaren.

I motsetning til andre anemonar, som stort sett står stille, rører denne seg raskt, og kan klatre og krype langs havbotnen.

Håper han ikkje spreier seg

Van der Meeren har inga umiddelbar forklaring på kvifor det har vorte så mange av han på Austevoll dei siste åra.

– Det kan kanskje komme av at vatnet har vorte varmare, men det blir berre spekulasjonar, seier ho.

Førebels er det heller ikkje noko som tyder på at han kjem til å spreie seg veldig.

– Vi får verkeleg ikkje håpe det. Det er mange som ikkje liker å tråkke i tong og tare når dei skal bade. Dette gjer det berre verre, påpeikar forskaren.

Ein fordel er at anemonane er relativt enkle å rydde bort.

– Dei er såpass synlege at det går an å reinse ei strand. Og dei veks ikkje opp igjen over natta. Dei er ikkje i nærleiken av å vere ein like ille plage som stillehavsøstersen, seier ho.

Observasjonar?

No er forskaren veldig interessert i å få vite om nokon har observert anemonen andre stader langs kysten. Han skil seg frå andre variantar ved at han rører seg, og sjølvsagt at han brenn.

Han kan bli forveksla med ein annan liten sjøanemone som føretrekker ålegras. Dette er òg ein klatrande og liten sjøanemone. Men han er stort sett berre å finne på ålegras.

Skulle ein vere så uheldig å bli brent av svi-anemonen, gjeld dette tipset:

– Behandling for sviing er sjøvatn, eller saltvatn generelt. Ferskvatn gjer vondt verre.

