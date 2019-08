175 Ap-toppar med opprop mot AAP-endringane

innenriks

Oppropet, som seks Ap-ordførarar og kandidatar i Vestfold tok initiativ til, er adressert til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Bakgrunnen er så enkel som at eg synest konsekvensane for folk er så massive, og at regjeringa er så passiv. Eg klarer ikkje sitje å sjå på det, seier Elin Weggesrud (Ap) til Dagsavisen. Ho er ordførar i Sande og ein av kandidatane bak oppropet.

Dei ønsker at regjeringa skal gå tilbake på endringane som vart vedtatt i 2017, der dei stramma inn på varigheita til ordningane og innførte strengare føringar på forlenging av ytinga.

«Endringene har gitt svært uheldige belastninger for den enkelte som er syk og for kommunenes økonomi. Vi er i tillegg svært bekymret for de langsiktige sosialøkonomiske konsekvensene med økende forskjeller på folk», skriv Ap-ordførarane i oppropet.

Politisk rådgivar Fredrik Tronhuus i Arbeids- og sosialdepartementet svarer i ein e-post på vegner av Hauglie:

– Eg har tru på at dei justeringane som er gjort i regelverket for arbeidsavklaringspengar, vil føre til raskare avklaringar og auka overgang til arbeid. Regjeringa har gitt Nav i oppdrag å igangsette evalueringar av ordninga, og det er for tidleg å seie noko om dei samla effektane av regelverksendringane – òg om det skulle vere utilsikta konsekvensar av regelverksendringane.

