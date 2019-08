Aldri har det vore færre rovviltskadar på sau

innenriks

Det viser ein gjennomgang av kadaverdokumentasjon og tap til rovvilt registrert i Miljødirektoratets Rovbase for perioden 1. januar til og med 1. august.

– Vi er langt unna nokon skadefri sommar, men talet på påviste tap hittil i sommar er lågare enn for same periode i alle tidlegare år, seier direktør Ellen Hambro.

Direktoratet byrja å registrere talet på påviste rovviltskadar i 2000.

Registrerte kadaver og skadar er melde inn til og undersøkt av Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO).

Miljødirektoratet understrekar at desse tala vil endre seg heilt fram til sauene er sanka frå utmarksbeite. I tillegg er det på langt nær alle skadar som blir oppdaga og kan undersøkast av SNO.

Nedgang i skadar frå ulv

I 2018 og 2017 vart fleire dyr skadde eller drepne av ulv. I år er talet på ulveskadar vesentleg redusert – det lågaste påviste tapet til ulv sidan 2008.

Skadar påført av bjørn er noko lågare enn på same tid i 2018. Men enkelte område nord i Trøndelag har hatt betydelege skadar av bjørn i sommar, ifølgje direktoratet.

For gaupe og jerv er talet på skadar omtrent som dei seinare åra. Det er ein liten auke i skadar frå kongeørn, samanlikna med tilsvarande tidspunkt i 2018.

Færre søknader om felling

Det har òg vore færre søknader om skadefellingsløyve i juni og juli i år. Miljødirektoratet har behandla 69 søknader. Det er gitt løyve på 55 søknader og 14 avslag. Tilsvarande tal for 2018 var 107 søknader behandla, av dei vart 96 innvilga og 11 fekk avslag.

Etter 1. juni i år er det felt sju bjørnar, to gauper, to jervar og to ulvar som skadefelling, og dessutan ein ulv i nødverje.

(©NPK)