Heltane etter moskéangrepet heidra under seremoni

Mohammed Rafiq (65) overmanna Philip Manshaus då han sist laurdag tok seg inn i moskeen Al-Noor Islamic Centre. 65-åringen fekk hjelp av Mohamed Iqbal (75) som slo den no draps- og terrorsikta.

Torsdag vart dei heidra på politihuset i Sandvika, der dei fekk blomster og ros frå Oslos politimeister Beate Gangås og Bærum-ordførar Lisbeth Hammer Krog, skriv Budstikka.

– Tusen takk for den heltemodige og gode innsatsen de gjorde i samband med terrorhendinga laurdag 10. august. Den raske reaksjonen og handteringa var med på å forhindre at liv gjekk tapt, sa politimeisteren.

Vil hugse resten av livet sitt

Begge heltane seier gjennom tolken og bistandsadvokaten sin Abdul-Satar Ali at det «etter forholda går greitt».

– Det er veldig viktig at dei ser at det dei gjorde, blir verdsett. Desse orda dei fekk høyre her, vil dei hugse resten av livet, seier Ali.

Gjennom sonen sin Hamid Rafiq uttrykte 65-åringen medkjensle for stefaren til den drepne 17-åringen.

– Rafiq vil kondolere frå far til far. Rafiq er òg ein far, og seier han føler sorga til denne faren, sa sonen, ifølgje Budstikka.

Innsamling til Mekka-tur

Han kom òg med ei oppfordring til det norske folket.

– Vi må verne framtida til barna våre. Gjer Noreg til eit døme for andre land ved at alle religionar står saman, oppmoda sonen på vegner av Rafiq.

Det er òg starta opp ein innsamlingsaksjon for dei to heltane og ein tredjeperson for at dei skal kunne gjere ei pilegrimsreise til Mekka. Så langt har 1.131 givarar donert 225.950 kroner.

