Manshaus blir avhøyrd fredag ettermiddag

21-åringen har til no nytta seg av retten til ikkje å forklare seg, og han har òg motsett seg å bli observert av rettspsykiater.

Torsdag kveld vart det kjent at den terrorsikta likevel ønsker å snakke med politiet. Avhøyret vil skje fredag ettermiddag, seier forsvararen til mannen, advokat Unni Fries, til Dagbladet.

Manshaus er sikta for terror og for drapet på stesøstera Johanne Ihle-Hansen (17). Måndag vart 21-åringen varetektsfengsla i fire veker, av dei to i full isolasjon, i tillegg til medieforbod og brev- og besøksforbod. 21-åringen erkjenner ikkje straffskuld.

Rundt 50 politifolk etterforskar drapet på Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen, der Manshaus laurdag gjekk inn og losna skot.

