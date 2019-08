Offshore-flygingar i nord stansa på grunn av russisk øving

innenriks

Kommunikasjonssjef Morten Eek i Equinor stadfestar at militærøvinga er årsaka til at helikoptera ikkje flyr, ifølgje Brønnøysunds Avis.

– Dei som skulle flygast ut, har fått beskjed om dette. Flygingane laurdag blir i utgangspunktet sett opp som planlagt, men vi må stelle oss til operatøren og sjå om dei lèt seg gjennomføre, seier Eek.

Brønnøysund

Alle avgangar og tilkommer frå Brønnøysund lufthamn i Nordland er innstilte fredag, ifølgje heliport.no.

Avinor har sendt beskjed til helikopterselskapa om den russiske øvingsaktiviteten, opplyser pressetalsmann Lasse Vangstein.

– Han inneheldt òg kontaktinformasjon til forsvaret. På grunnlag av dette har operatørane sjølv vedtatt å innstille flygingane, det er ikkje ei avgjerd vi har tatt, presiserer han.

Skarpe øvingar

Ifølgje Aldrimer.no inneber eit slikt varsel at det innanfor desse sonene kan føregå skarpe missil- og skyteøvingar.

Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) seier at Forsvaret har følgt med på den russiske flåteøvinga og har så langt ikkje registrert skarpskyting i desse områda.

Russland varsla 6. august at dei onsdag, torsdag og fredag denne veka vil etablere fire store øvingsområde i internasjonalt farvatn utanfor kysten av Nordland og Troms. Eitt av områda er rett vest for Mo i Rana og dei tre andre utanfor for Andøya.

