Regjeringa skjerper norskkravet og vil ha opptil fire års introduksjonsprogram

Det kjem fram av forslaget til ny integreringslov som regjeringa la fram fredag formiddag.

Tanken er å etablere ei betydeleg meir tilrettelagt norskopplæring for nye flyktningar og innvandrarar på familiegjenforeining enn det standardiserte, toårige introduksjonsprogrammet i dag gjer mogleg. Introduksjonsprogrammet skal tilpassast kompetanse- og utdanningsnivået til den enkelte.

– Det kan vere menneske med legeutdanning, analfabetar eller svært lite utdanning som blir sitjande i same klasserom. Slik skal det ikkje vere. Vi ønsker eit meir tilpassa tilbod til den enkelte og opnar for at lengda på introduksjonsprogrammet kan variere frå tre månader og opptil fire år, avhengig av kva slags utdanning og kompetanse ein har med seg frå heimlandet og kva som skal vere sluttmål for den enkelte, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Strengare norskkrav

Regjeringa foreslår òg å skjerpe kravet til munnlege norskevner for rett til norsk statsborgarskap til å ligge på eit nivå der ein kan «halde i gang ein samtale om dei fleste allmenne emne og kan hanskast med uføresette situasjonar eller spørsmål som oppstår».

– Norsk språk er nøkkelen til å delta i små og store fellesskap i samfunnet og til å få innpass i arbeidslivet. Ein må lære seg språket for å skaffe seg jobb, venner og nettverk der ein bur, seier Sanner.

I fjor gjekk 55 prosent av deltakarane som avslutta introduksjonsprogrammet rett over i arbeid eller utdanning.

Reform av heile lovverket

Forslaga som vart sendt ut på høyring fredag, inneber oppretting av integreringslova og endringar i lov om norsk statsborgarskap.

– Vi gjennomfører no ei reform av heile lovverket og den norske integreringspolitikken. Fleire flyktningar skal få formell utdanning og komme i jobb. Vi må sikre at dei som kjem til Noreg og får opphald her, får dei beste føresetnadene for å bruke kunnskapane og evnene sine og til å ta aktiv del i samfunnet, seier Sanner.

Eit nytt grep er innføringa av ein integreringskontrakt mellom den enkelte flyktningen og kommunen han eller ho blir busett i. Kontrakten skal innehalde konkrete mål for den enkelte, blant annna forventningar og sluttmål for opplæringa. Regjeringa foreslår òg ein rett og ei plikt til karriererettleiing og kompetansekartlegging.

