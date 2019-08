Toginteressa har eksplodert – men reisande klagar over dårleg tilbod

innenriks

Ferske tal frå Entur viser ein betydeleg auke i salet av utanlandsbillettar i sommar. Salet av interrailbillettar auka med 35 prosent, medan vanlege strekningsbillettar til og i utlandet, og plassbillettar, auka med 20 prosent.

Auken er truleg endå større då ein stor del togreisande bestiller billettane sine direkte på europeiske nettsider og stasjonar, opplyser Stein Erik Jensen i Entur til NTB.

Det er billettar i kategorien Vaksen og Barn som aukar mest, viser interrailtala for Europa totalt.

Krev nattog og direktelinjer

Medan nordmenn i årevis har lege på flytoppen i Europa, har toginteressa fått eit kraftig oppsving dei siste åra. Ei rekke aktørar og interessegrupper pressar på for eit betre togtilbod.

– Det heng saman med eit større klimaengasjement, men også med at Noreg har eit heilt vanvitig dårleg tognett. Mellom dei store byane i Noreg har vi blant Europas treigaste tog og med færraste avgangar, seier Kristian Skjellum Aas, som er moderator i Facebook-gruppa Togferie. Gruppa har vakse i rekordfart sidan oppstarten på nyåret og tel no over 26.500 medlemmer.

Medlemmene deler tips, forteljingar og bilde frå fine togturar, men også mykje frustrasjon over det dårlege tilbodet. Særleg blir det etterlyst direkteavgangar og nattog frå Oslo til europeiske byar. Mange fortviler over dårleg informasjon frå norsk side om rutetider og billettkjøp.

Betre i 1990

På eit arrangement om jernbanen i framtida under Arendalsveka torsdag viste Aas til at togtilbodet frå Noreg og ut til Europa var langt betre i 1990 enn i dag. Den gongen gjekk det dagleg direktetog både natt og dag til Hamburg og København frå Oslo. I dag er einaste nattog ut av landet strekninga Narvik-Stockholm, og ingen tog går lenger enn til Sverige.

– I sommar var det kaotisk på toget mellom København og Hamburg, som no er hovudvegen sørover for heile Noreg, Sverige, Finland og halve Danmark, seier Aas.

Togsambanda mellom dei skandinaviske landa heng òg så dårleg saman at det no ikkje er mogleg å komme seg tilbake til Oslo frå Hamburg på éin dag.

Prioriterer pendlarane

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er samd i at jernbanen var vore nedprioritert over mange tiår, men peikar på at det no blir gjort massive investeringar – særleg på Austlandet.

Dale kan likevel ikkje garantere at togturistane får eit betre tilbod neste sommar. Regjeringa vil først og fremst prioritere eit godt tilbod til jobbpendlarane, seier han.

– Så skjønner eg at det er behov for å sjå på korleis vi kan forbetre tilbodet for dei som vil reise til utlandet, og vi er i dialog med svenske styresmakter om korleis vi kan få det til, seier han til NTB.

Dale påpeikar at dei fleste i dag vel fly fordi det er enklare og billegare.

– Viss det er konkurransekraft i tog fordi fleire vil reise, så vil det bli eit betre tilbod, seier han.

Aas reagerer på resonnementet.

– Folk vel å reise på den måten politikarane legg til rette for. I Noreg har ein satsa monomant på fly i 50 år, derfor reiser dei med fly. No er det på tide å satse på tog, seier han og oppmodar samferdselsministeren til å ha to tankar i hovudet samtidig:

– Det er bra med fokus på pendlarreiser, men regjeringa må òg tenkje på mellomdistanse og langdistanse. Tog må kunne erstatte fly, både av klimaomsyn, av energisparingsomsyn og av mange andre omsyn, seier han.

