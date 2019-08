SV vil løfte kravet togturistane har til Stortinget

innenriks

SV reagerer på at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) seier regjeringa vil prioritere togpendlarane framfor dei som ønsker å bruke tog på feriereiser, lengre strekningar og som erstatning for fly.

– Dette er ikkje eit enten eller, men eit både og. Det viser at regjeringa ikkje ønsker å gi eit skikkeleg godt tilbod til folk som vil ta toget, seier miljøpolitisk talsmann i SV, Lars Haltbrekken, til NTB.

Han meiner særleg noko må gjerast med nattogtilbodet.

– Togtilbodet på natta har vorte dårlegare og dårlegare dei siste åra. Tidlegare kunne ein ta nattog frå Kristiansand, Arendal, Åndalsnes, Flåm og Mo i Rana, men alle desse har vorte fjerna. I tillegg er det dyrt og svært vanskeleg å få plass, seier Haltbrekken.

Billegare og fleire nattog

Reiseplanleggjaren Entur melde fredag om rekordsommar for sal av interrailbillettar og andre type billettar til og i utlandet. Toginteressa har eksplodert den siste tida, men dei reisande er frustrerte over mangel på sovevogner, dårlege utanlandsforbindelsar, få og treige avgangar mellom dei store norske byane og dårleg informasjon og rutetider og billettar. Mellom anna.

No vil SV ta kravet togpassasjerane har til Stortinget. Partiet har tatt utgangspunkt i ønske og krav som har komme frå medlemmene i Facebook-gruppa Togferie, som no har over 26.000 medlemmer. Partiet løftar fram ni konkrete forslag, som dei vil legge fram for Stortinget i haust:

*Kjøpe inn fleire sovevogner

*Gjere det mogleg å dele sovekupé for å gjere reisa billegare

* Få tidlegare innsjekk på sovevognene slik at småbarnsforeldre som reiser med barn, kan legge barna tidlegare

*Betre nett- og telefondekninga på toga

*Fleire avgangar mellom dei store byane

* Auka fare for å kutte reisetida

*Direktetog mellom Oslo, København og Hamburg, og dessutan sørgje for at reisande frå Stavanger, og Trondheim lett kan kople seg på toga vidare ut i Europa

*Samarbeid mellom dei norske og svenske togselskapa slik at ein frå Noreg kan kople oss på nattoga Sverige planlegg til Europa

*Forenkle billettsystemet slik at ein kan bestille togbillettane éin stad, i staden for som i dag å måtte inn på togselskapet i kvart enkelt land.

Pendlarane først

Under Arendalsveka vart samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) utfordra på det dårlege tilbodet for dei som vil reise på ferie, og ta tog mellom dei store norske byane.

Dale uttalte at det no blir gjort massive investeringar og utbetringar på norsk jernbane, men at tilbodet til togpendlarane er viktigast.

– Når kapasiteten er liten, slik han er no, er pendlarreisande vår hovudprioritert føre andre tiltak, som diskusjonen om nattog, sa Dale til NTB.

– Så skjønner eg at det er behov for å sjå korleis vi kan forbetre tilbodet for dei som reiser til utlandet, og vi er i dialog med svenske styresmakter om korleis vi kan få til, sa Dale.

Samferdselsministeren seier han ikkje kan garantere at togturistane vil få eit betre tilbod neste sommar, men at dei kommande anbodsrundane om togtrafikken på Austlandet kan opne for betringar.

– Betre resultat òg på tvers av landegrensene, er blant dei tinga vi ser på når vi skal gå inn i nye anbodsrundar, uttalte Dale til NTB.

