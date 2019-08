Ny skulestreik for klimaet 30. august

innenriks

Det er planlagt streik i Oslo, Bergen, Trondheim og 11 andre byar over heile landet, og det er venta at fleire stader vil slutte seg til.

Det blir demonstrasjon ved Stortinget klokka 12, der Gatas Parlament skal spele og det blir halde appellar. Same dag er det planlagt streikar i over 100 andre land, men ifølgje pressemeldinga vil den største internasjonalen mønstringa føregå mellom 20. til 27. september.

Klimastreikarane krev mellom anna at det ikkje blir gitt fleire utvinningsløyve til oljeindustrien, og at meir enn halvparten av norske klimautslepp skal kuttast innan 2030. Dei krev òg at Noreg gir minst 65 milliardar kroner støtte til klimatiltak i land i sør.

