Geolog undersøker rasområde i Nordland – fleire er evakuerte

Sju personar er evakuerte i Beisfjord-området i Narvik og to i Ballangen. Det gjekk fleire jordras måndag kveld og natt til tysdag.

Ingen personar eller hus og busetnad vart tatt i skreda.

– Geologar er no på veg ut til begge plassar for å undersøke områda, seier operasjonsleiar Remi Johansen i Nordland politidistrikt til NTB.

Det er uklart når vegane kan opnast igjen og når dei evakuerte får flytte tilbake. Politiet ventar på rapportane til geologane.

Det har òg gått eit ras over Ofotbanen ved Rombak stasjon i Narvik. Ofotbanen er stengt for trafikk mellom Rombak og Katterat, ifølgje Bane Nor.

Politiet melde om raset i Beisfjord klokka 23.12 måndag kveld etter fleire innringingar. Beisfjordvegen går langs fjorden, inn frå E6.

Også i Ballangen, knapt fem mil sørvest for Beisfjord, har det gått fleire ras. Eitt av dei har gått over ein kommunal veg som går langs Storvatnet. Dette raset er ifølgje politiet halvannan meter høgt og om lagt 40 meter breitt.

Medan nokre personar evakuerte seg sjølv ut av området inn til Beisfjord, vart blant andre to personar, ein hund og ein kanin evakuerte med båt til Narvik. Politiet hadde tre båtar som jobba med å lokalisere kvar raset hadde gått.

