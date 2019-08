Kostnadene til bomselskapa stig

innenriks

Reforma kutta talet på bomselskap i Noreg frå rundt 60 til 5 regionale selskap for å gi meir pengar til veg. Men dei siste tala frå Statens vegvesen viser at kostnadene har stige frå 2017 til i fjor, melder NRK.

Samla driftskostnad steig med 13 millionar kroner, ifølgje rapporten «Foreløpige tall for bompengeinnkreving 2018». Også den gjennomsnittlege lånerenta til bomselskapa har stige, frå 2,85 til 2,95 prosent frå 2017 til i fjor.

Tidlegare samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) legg skulda for manglande innsparingar på eigarane til bomselskapa, fylkeskommunane. Også etterfølgjaren hans, Jon Georg Dale (Frp), erkjenner at reforma ikkje har gitt dei store innsparingane.

– Det er nok fleire grunnar til det. Vi har gjennomført ei reform som har hatt nokre kostnader ved seg. Vi må få ut gevinstane i sterkare grad enn vi hittil har gjort. Og eigarane til dei fem bomselskapa, som er fylkeskommunane, må no òg stresse selskapa så dei kuttar i administrasjonskostnader, seier Dale.

Administrerande direktør Marius Maske i bompengeselskapet Vegamot i Midt-Noreg seier at dei er ein liten organisasjon med ei lita leiing, og at det derfor ikkje er så mykje å spare.

I Bergen seier sjefen for bomselskapet Ferde, som dekker Vestlandet og heile kysten ned til Agder, at driftskostnadene no er «omtrent dei same» som før reforma.

