Leo Ajkic får Jonasprisen

innenriks

Ajkic har på ein «inkluderande og nokre gonger humoristisk måte» formidla livssituasjonen til menneske som «er utanfor», heiter det i grunngivinga for tildelinga av årets Jonaspris.

– Han kommuniserer strålande med menneske i vanskelege livssituasjonar og formidlar dette på ein måte som gir nordmenn blant anna ny forståing for at menneske er på flukt.

Prisen er den årlege æresprisen til Institutt for spesialpedagogikk og Universitetet i Oslo, kalla opp etter hovudpersonen i Jens Bjørneboes' roman «Jonas». Eitt av hovudkriteria for prisen er at prisvinnaren skal ha medverka til å skape eit meir romsleg og meir tolerant samfunn, der menneskeleg variasjon og personlege særtrekk vert vurderte som verdifullt og ikkje eit problem.

Jonasprisen består av eit diplom og eit stipend på 30.000 kroner.

