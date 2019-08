SSB-tal: Formuane hopar seg opp i og rundt storbyane

innenriks

Det viser SSB-tal frå åra 2013-2017, målt ut frå formuesskatteinntekt.

– Dei skattegrepa regjeringa gjer, har ein veldig, veldig skeiv geografisk profil, seier Senterpartiets leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han meiner regjeringa har ført ein politikk med skattekutt til dei rikaste og avgiftsauke for folk flest, som har sørgt for den utviklinga tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser.

– Det er denne vridinga av skattesystemet vi er veldig mot, fordi det forsterkar forskjellar, seier Vedum.

Blir meir konsentrert

SSB-tala viser at dei tre største bykommunane i landet, nemleg Oslo, Bergen og Trondheim, og dessutan Bærum og Asker, i 2017 drog inn halvparten av formuesskatteinntektene i landet.

Det er ein auke frå 45 prosent i 2013. Det betyr samtidig at desse kommunane drar inn meir enn resten av dei 418 kommunane til saman.

Målt per innbyggar får desse kommunane inn tre gonger så mykje som resten av kommunane.

Opposisjonen har sidan 2013 kritisert skattekutta til regjeringa på 24 milliardar kroner, spesielt at arveavgifta vart fjerna og at formuesskatten har vorte kraftig redusert.

– Skaper pressutfordringar

Regjeringa forsvarer skattekutta med at dei er vekstfremmande, men opposisjonen meiner reduksjonane skaper auka forskjellar – ikkje berre mellom rik og fattig, men også mellom by og land.

– Men kvifor er dette eigentleg eit problem, Vedum?

– Det er viktig å ha satsingar i heile landet, slik at ikkje all satsing skjer i dei mest konsentrerte byområda.

– Kva vil de gjere med at formuane hopar seg opp i og rundt storbyane?

– Punkt éin er skatte- og avgiftspolitikken. Vi vil ikkje halde fram på den galeien med å auke avgiftene – som rammar alle – og samtidig gi skattelette til nokre få. Det meiner vi er grunnleggande feil måte å gjere det på.

– Redusert belasting

Høgres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim skjønnar lite av Vedums kritikk.

– Problemet med formuesskatten er ikkje kvar han blir betalt inn, men at det er skatt på verdiane i ei bedrift, seier Høgre-toppen til NTB.

Han viser i den samanhengen til at regjeringa har auka verdsettingsrabatten på arbeidande kapital, som næringseigedom, traktorar og maskiner, til 20 prosent.

– Vi har redusert den belastinga formuesskatten er på arbeidsplassane i distrikta, seier Asheim til NTB.

Asheim viser til at regjeringa har senka skattane med 24 milliardar, noko som har gitt ein vanleg familie 11.000 mindre i skatt. Samtidig erkjenner han at ein har vride på nokre avgifter, mellom anna for å gjere det dyrare å forureine.

Forskjellig bilde

Han viser elles til at regjeringa har skjerpt skatten på sekundærbustad, noko som kan gi seg utslag i auka formuesskatteinngang i byane.

Asheim seier bildet av utviklinga i norske formuar ser heilt forskjellig ut viss ein måler på ein annan måte.

I Oslo auka talet på personar med over 4 millionar kroner i formue med 1,4 prosent, medan auken var heile 15,8 prosent i Finnmark i perioden 2013 til 2017.

Hedmark, Vedums heimfylke, har høgare vekst i delen som har formue over 1 million kroner, enn Oslo og Akershus i same periode, ifølgje SSB-tal Asheim har sett på.

