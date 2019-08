Ulvevedtak må vente på svensk avklaring

innenriks

– Vi har utsett heile saka, fordi uttak av eit grenserevir krev uttale frå svenske styresmakter før vedtak kan fattast, skriv nemndleiar i Hedmark, Arnfinn Nergård, i ein sms til NTB.

Det gjeld den såkalla Rømskogflokken, som er ein flokk med tilhald både i Noreg og Sverige. Det var Trygve Vestgård frå Østfold Arbeiderparti som fremma forslaget om å ta ut Rømskogflokken under møtet, skriv Nationen.

Dermed blir òg den planlagde behandlinga av jakt på Letjennaflokken i ulvesona utsett. Der hadde sekretariatet innstilt på å ta ut åtte dyr.

Dei omstridde avgjerdene om jakt i ulvesona blir dermed utsett til neste møte 6. september.

Førebur søksmål

Regjeringa vedtok i desember i fjor for første gong å tillate å skyte ein ulveflokk, den såkalla Slettåsflokken i Trysil, innanfor ulvesona.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH gjekk til søksmål mot vedtaket, men fekk ikkje medhald. Organisasjonen førebur no ei rettssak mot regjeringa, som dei meiner bryt lova ved å vedta skyting av ei kritisk trua dyreart innanfor ulvesona.

I sommaren fekk NOAH medhald av Sivilombodsmannen i at Klima- og miljødepartementet ikkje godt nok grunngav avslaget sitt på ei oppfordring om å utsette skyting av Slettåsflokken.

Dersom nemndene vedtar nye uttak i ulvesona på neste møte, vil det bli inkludert i det kommande søksmålet, seier NOAH-leiar Siri Martinsen til NTB.

– Vi førebur allereie klaga, fordi vi forventar at det vil komme eit jakt-vedtak frå nemndene, seier Martinsen.

Sterkt kritisk til benkeforslag

Ho reagerer sterkt på at det i tillegg til forslaget om Letjennaflokken, kom eit benkeforslag om å ta ut endå ein flokk, Rømskogflokken.

– Vi hadde mistanke om at dei ville prøve å skyte fleire flokkar, så sånn sett er vi ikkje overraska. Men det er veldig kritikkverdig at ein ønsker å skyte ein flokk med delvis tilhøyrsel i Sverige, når svenskane på si side har stoppa jakta fordi dei ser at ulvebestanden er i nedgang, seier Martinsen.

– Rømskogflokken held til i eit område som har hatt ei stor belasting over lang tid med fleire revir i same område. Folk bruker nærmiljøet mindre til friluftsliv, og viltbestandane er gått kraftig ned, seier forslagsstillar Trygve Vestgård til Nationen, om kvifor han fremma forslaget.

12 ulvar kan fellast

Nemndmøtet gjekk framleis føre seg tysdag ettermiddag. Ifølgje Nationen vart det tidlegare under møtet vedtatt at det kan blir felt tolv ulvar utanfor ulvesona i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Det vart òg vedtatt at Deisjøreviret i Stor-Elvdal og Rendalen ikkje får noko spesielt vern. Det vart foreslått ei buffersone utanfor ulvesona for å verne eit ulvepar i Deisjø mot felling, for å unngå at kvalpane i reviret skal bli foreldrelause, men forslaget fall.

Lisensjakta utanfor ulvesona kan gå føre seg frå 1. januar til 31. mai.

Andre rovviltnemnder fattar eigne vedtak, og vedtaket tysdag utgjer dermed ikkje den totale mengda ulv som kan fellast i Noreg etter nyttår.

Hittil har rovviltnemnda i Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder fatta vedtak om kvote på tre ulvar.

