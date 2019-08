Al-Noor-moskeen ber fredagsbønn i moskébygget på Skui

innenriks

Det er førebels ikkje klart når den offisielle opninga av moskeen skal skje.

– Vi har ikkje landa på dato enno, men det blir fort eit par veker til, skriv Ahmed i ein SMS.

Førre veike bad forsamlinga fredagsbønn på Rykkinn gløyme i Bærum etter at moskeen vart angripen laurdag 10. august. Philip Manshaus (21) er sikta for terror etter moskéangrepet. Manshaus er også sikta for drapet på den 17 år gamle stesystera si.

Politiet var ferdig med undersøkingane sine i moskeen på Skui i Bærum tysdag førre veke.

Laurdag opna forsamlinga moskeen for pressa. Då var det framleis blodflekkar på eit større området på teppa i bønnerommet, og dessutan på talarstolen og ved hovudinngangen i moskébygget. Det var ògså kulehol i veggene fleire stader, og bakdøra, der Manshaus skaut seg inn i bygget, hadde ikkje fått nytt glas.

