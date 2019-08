Avgrensa lisensfelling av bjørn – fem kan skytast i Hedmark og Oppland

innenriks

Dermed blir det ikkje opna for felling i Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark, opplyser Miljødirektoratet.

Direktoratet har tatt avgjerda mellom anna fordi Rovdata anslår at det vart fødd rundt åtte kull med bjørnungar i 2018, medan Stortingets mål er 13 kull.

Talet på ungekull har i lang tid vore godt under målet.

Dessutan har talet på påviste skadar på husdyr forårsaka av bjørn, gått ned sidan 2009. Ei førebels oppsummering frå 13. august viser færre registrerte bjørneskadar på husdyr i år enn i fjor, ifølgje direktoratet.

Dei påpeikar òg at skadane i år har vore avgrensa til få område.

– Samla sett meiner vi at det ikkje er grunnlag for å opne for lisensfelling frå Midt-Noreg og nordover i år. Bestanden treng ikkje regulering gjennom lisensfelling. Skadesituasjonar som oppstår i haust, kan løysast ved at det blir gitt løyve til skadefelling i dei enkelte sakene, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

I Hedmark kan det fellast fem dyr, medan rovviltnemnda i Oppland vedtok ein kvote på éin bjørn.

