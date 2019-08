Bane Nor og Vy med 2.069 innstilte tog på 15 dagar

innenriks

I veke 32 og 33 pluss måndag denne veka har Aftenposten registrert totalt 989 planlagde innstillingar av tog, 1.080 innstillingar som var ikkje planlagde, og dessutan massive forseinkingar for Bane Nor og Vy.

Tala gjeld for heile landet, men togstans har ramma spesielt Drammensbanen og Østfoldbanen, dei strekningane der Bane Nor har gjort arbeid i sommar medan det er gått buss for tog.

Då to Vy-tog havarerte høvesvis vest og søraust for Oslo onsdag 14. august, vart 127 tog innstilte.

Verken sjef for persontog i Vy, Arne Fosen, eller Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund har late seg intervjue. Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy beklagar på vegner av selskapet.

– Det har vore fleire problem med infrastrukturen, det har det vore også i sommar, seier Scholz. Ho stadfestar at dei sjølv har hatt tekniske problem med togsett, og seier òg at det er viktig at Bane Nor finn dei bakanforliggjande årsakene til feila.

– Vi beklagar sterkt overfor passasjerane og lovar å levere betre. Vi jobbar intenst med å løyse signalutfordringane på Østfoldbanen akkurat no, seier pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor.

(©NPK)