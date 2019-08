Rekordlågt belegg på norske asylmottak

innenriks

Ikkje sidan februar 1998 har asylmottaka her i landet hatt lågare belegg, får NTB opplyst frå Utlendingsdirektoratet (UDI).

Tala, som er ajourførte per 19. august, viser at det då budde 2.999 personar på mottaka rundt om i landet. Omkring ein tredel av bebuarane ventar på at søknaden skal behandlast, og om lag like mange har fått endeleg avslag og har utreiseplikt.

Om asylinnkomstane fortset på same nivå som i dag, vil ikkje UDI sjå bort frå at fleire asylmottak kan bli lagde ned.

– Mottakskapasiteten blir justert etter prognosar for asylinnkomstar, som kjem fire gonger i året. Per i dag er prognosen for asylsøkjarar på 3.000. Neste prognose kjem i oktober. Dersom denne viser ein ytterlegare nedgang i tilkomstar, er det naturleg at mottakskapasiteten vil bli redusert, seier fungerande avdelingsdirektør Borghild Fløtre i region- og mottaksavdelinga i UDI til NTB.

I år har innkomsttala lege på mellom 150 og 200 asylsøkarar per månad. Ved utgangen av juli hadde 1.171 personar søkte asyl i Noreg.

(©NPK)