DN: Equinor får 2,3 milliardar til havvindpark

innenriks

Rekordstøtta kjem via statsføretaket Enova. Avisa skriv at Hydro hadde den gamle rekorden. I 2014 fekk konsernet 1,5 milliardar kroner til ein energieffektiv aluminiumsfabrikk på Karmøy.

Det var Teknisk Ukeblad som først melde at dei elleve flytande havvindmøllene midt i Nordsjøen vil få statsstøtte.

Enova held pressekonferanse i Oslo torsdag ettermiddag. Temaet er Equinors søknad om støtte til Hywind Tampen.

Statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) skal vere til stades.

Dessutan deltek statssekretær Richard Gaarder Knutsen (Frp) i Olje- og energidepartementet, administrerande direktør Nils Kristian Nakstad i Enova og Pål Eitrheim, som er konserndirektør for nye energiløysingar i Equinor.

5 milliardar kroner

Equinor presenterte prosjektet i august i fjor. Møllene skal gi straum til oljeplattformene Gullfaks og Snorre.

Kvar mølle skal bere ein turbin med effekt på 8 MW. Til saman vil parken ha ein effekt på 88 MW.

Parken er budsjettert til å koste 5 milliardar kroner. Equinor har søkt om 2,5 milliardar kroner i støtte frå Enova for å bygge parken, og det er venta ei investeringsavgjerd i år.

Kritikk og støtte

Fiskeridirektoratet og Noregs Fiskarlag har begge komme med fråsegn om at Hywind Tampen kjem i konflikt med viktige fiskeområde.

– Dei legg større beslag på areal enn dei treng, sa seniorrådgivar Sonja Elin Kleven Jakobsen i Noregs Fiskarlag til Teknisk Ukeblad i februar i år.

Rådgivar Bård Aarbakke i Fiskeridirektoratet viste til at mølleparken vil dekke eit havområde på 9 kvadratkilometer på overflata, og opp til 22 kvadratkilometer med forankringssystem på havbotnen.

– Blir det lagt opp mot Snorrefeltet i staden, på same kote, så er det ikkje til hinder for noko fiske. No er det planlagt midt mellom dei to oljefelta Snorre og Gullfaks. Her kjem det i konflikt med trålinga, sa han.

Framstegspartiets energipolitiske talsmann Terje Halleland er positiv.

– Dersom dette stemmer, er eg veldig nøgd med at det no ser ut til at Enova støttar det prosjektet som har komme lengst i utviklinga av norsk havvind. Viss desse planane blir realiserte, er det viktig at prosjektet inkluderer heile verdikjeda slik at heile kompetansen til norsk industri blir løfta, seier han til NTB.

(©NPK)