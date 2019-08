Eksiliranarar protesterer mot iransk ministerbesøk

innenriks

Eksiliranarar har varsla at dei vil stå utanfor og demonstrere når utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tar imot den iranske motparten sin ved regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien på torsdag.

– Utanriksministeren må vere klar over at ho snakkar med ein kollega frå eit særs brutalt regime som arbeider aktivt for å undergrave menneskerettane, seier Tale Hungnes i Amnesty International Norge til NTB.

Ho ber Eriksen Søreide gjere det klart for Zarif at Noreg støttar menneskerettsrørsla i Iran.

Hijabopprør

Hungnes viser spesielt til korleis kvinner det siste året er dømt til lange fengselsstraffer i Iran for å ha protestert mot obligatorisk hijab.

Eitt døme er 24 år gamle Yasaman Aryani. Ho tok av seg hijaben på kvinnedagen 8. mars i år og delte ut blomster på T-banen i Teheran. Ein månad seinare vart ho ifølgje menneskerettsgrupper dømt til 16 års fengsel. I dommen vart ho skulda for å ha egga til moralsk korrupsjon og prostitusjon.

Ei anna kvinne, den 55 år gamle advokaten Nasrin Sotoudeh, skal tidlegare i sommar ha vorte dømd til 38 års fengsel og 148 piskeslag. Sotoudeh har vore forsvarar for fleire av kvinnene som har deltatt i protestaksjonar mot hijabpåbodet i Iran.

– Dette er protestar som er heilt legitime, og som Eriksen Søreide bør støtte, seier Hungnes.

I skuggen

Mahmood Amiry-Moghaddam, leiar for organisasjonen Iran Human Rights, seier undertrykkinga i Iran no er verre enn på mange år. Han meiner konflikten om atomavtalen med Iran og det høge spenningsnivået i regionen gjer at menneskerettsbrot hamnar i skuggen.

– Den politiske prisen for brot på menneskerettane er lågare enn før fordi verdssamfunnet vier heile merksemda si til atomavtalen og spenninga mellom Iran og USA, seier norskiranaren.

– Menneskerettar kjem langt ned på lista, konstaterer han.

To demonstrasjonar planlagt

Eriksen Søreide har for sin del stadfesta at ho vil ta opp menneskerettar med Zarif.

Den iranske utanriksministeren vart møtt med protestar òg då han besøkte Sverige tidlegare denne veka, og i Oslo var det planlagt to demonstrasjonar. Den første på Eidsvolls plass utanfor Stortinget klokka 9. Deretter held protestane fram i Parkveien klokka 12.30.

Zarif starta dagen med eit besøk hos statsminister Erna Solberg torsdag morgon. Forutan Eriksen Søreide skal han òg møte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og leiinga i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

(©NPK)