Irans utanriksminister åtvarar Noreg mot militært nærvær i Persiabukta

innenriks

– Historisk erfaring tilseier at militært nærvær gjer Persiabukta mindre trygg og fører til auka spenning, seier den iranske utanriksministeren til NTB.

Mohammad Javad Zarif var torsdag på besøk i Oslo for å møte statsminister Erna Solberg, utanriksminister Ine Eriksen Søreide, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og medlemmer av Stortingets utanriks- og forsvarskomité.

Han var òg til stades under eit NUPI-seminar om situasjonen i Persiabukta. På spørsmål om kva bodskapen hans er til Noreg når det gjeld USAs plan om eit militært nærvær i bukta, svarer Zarif at han ikkje trur dette vil gjere området tryggare.

Han poengterer at det finst billegare måtar å hanskast med den spente situasjonen på, og han slår fast at Iran ikkje vil sitte stille dersom planane blir gjennomførte.

– Det er klart at USAs intensjon med dette nærværet til sjøs i Persiabukta er å imøtegå Iran. Så viss det kjem eit nærvær til sjøs i Persiabukta, der formålet med å vere der er å imøtegå Iran, kan de ikkje forvente at vi vil sitte stille når nokon kjem til grensene våre for å true oss, seier Zarif.

– Vi driv ikkje med truslar mot andre, men vi godtar aldri truslar mot oss. Rådet mitt er at det finst mykje betre framgangsmåtar. Mykje, mykje betre framgangsmåtar, legg han til.

Zarif ber USA halde seg unna og overlate sikringa av Persiabukta til landa i området.

– Eg kan forsikre dykk om at det er USA som er kjelda til usikkerheit i Persiabukta, ikkje motsett.

(©NPK)