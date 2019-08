Iransk ministerbesøk vekker harme

innenriks

Eksiliranarar har varsla at dei vil stå utanfor og demonstrere når utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tar imot den iranske motparten sin ved representasjonsanlegget til regjeringa i Parkveien torsdag.

– Utanriksministeren må vere klar over at ho snakkar med ein kollega frå eit særs brutalt regime som arbeider aktivt for å undergrave menneskerettane, seier Tale Hungnes i Amnesty International Noreg til NTB.

Ho ber Eriksen Søreide gjere det klart for Zarif at Noreg støttar menneskerettsrørsla i Iran og viser spesielt til korleis fleire kvinner det siste året er dømt til lange fengselsstraffer i Iran for å ha protestert mot obligatorisk hijab.

Mahmood Amiry-Moghaddam, leiar for organisasjonen Iran Human Rights, seier undertrykkinga i Iran er verre enn på mange år. Han meiner konflikten om atomavtalen med Iran og det høge spenningsnivået i regionen gjer at menneskerettsbrot kjem i skuggen.

– Den politiske prisen for brot på menneskerettane er lågare enn før fordi verdssamfunnet vier heile merksemda si til atomavtalen og spenninga mellom Iran og USA, seier norskiranaren.

– Menneskerettar kjem langt ned på lista, konstaterer han.

Eriksen Søreide har stadfesta at ho vil ta opp menneskerettar med Zarif.

