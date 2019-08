Kallmyr avviser Ocean Viking-krav frå KrF

innenriks

– Vi jobbar for at regjeringa skal kunne ta eit anna standpunkt i denne saka, og det ønsker vi å gjere gjennom eit aktivt påverknadsarbeid, seier parlamentarisk leiar Hans Fredrik Grøvan i KrF til NRK.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) har fleire gonger sagt at Noreg ikkje vil ta imot nokon av dei som er redda i Middelhavet. Han held overfor NTB fast på at regjeringa står samla i spørsmålet.

– Vil ikkje bidra

– Det er ei samla regjering som har informert både italienske og franske styresmakter om at vi ikkje kjem til å bidra i denne situasjonen. Vi har heile tida vore tydelege på at det er Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée som har skapt denne situasjonen, seier Kallmyr.

– Noreg vil ikkje vere med på ad hoc løysingar. Vi må få på plass permanente felleseuropeiske mekanismar for å løyse utfordringane i Middelhavet på lang sikt, legg han til.

Ifølgje Grøvan kjem KrF til å arbeide for å påverke regjeringa til å ta ansvar og ta imot nokre av dei som er redda.

Bekymra

Menneska som er på norske Ocean Viking, blir stadig meir stressa, ifølgje mannskapet. Også libyarar på flukt frå krigen i heimlandet er om bord.

– Dei to siste dagane har vi sett eit slags skifte når det gjeld stemninga på skipet. Folk kan ikkje unngå å bli stadig meir stressa og bekymra. Vi er omringa av hav, og det er ikkje land i sikte, sa Hannah Wallace Bowman, kommunikasjonssjef på Ocean Viking, til NTB.

Det er snart to veker sidan skipet – som blir drive av Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée – tok opp dei første som var i havsnød utanfor kysten av Libya. No er 356 menn, kvinner og barn stua saman på skipet. 103 av dei er under 18 år, og flesteparten av dei reiser åleine.

