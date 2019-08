Kronprinsen besøkte Al-Noor-moskeen i Bærum

innenriks

Til stades under besøket var representantar for Islamsk Råd Noreg og Al-Noor-moskeen og Bærum-ordførar Lisbeth Hammer Krog (H).

Bakgrunnen for besøket var at kronprinsen ønskte å vise støtte til moskeen i den vanskelege tida etter at moskeen vart angripen.

Laurdag 10. august gjekk 21 år gamle Philip Manshaus inn i moskeen og losna skot. Ingen vart alvorleg skadd, men Manshaus er sikta for terror og for drapet på si 17 år gamle stesøster.

Etter hendingane kom det blodflekker på eit større område på teppa i bønnerommet i moskeen, og dessutan på talarstolen og ved hovudinngangen i moskébygget. Det var òg kulehol fleire stader i veggene etter skota.

Det er førebels ikkje klart kva tid moskeen blir offisielt gjenopna. Bønnerommet er førebels ikkje klart, men andre lokale i bygget vil bli brukt til fredagsbønn denne veka, opplyste informasjonsansvarleg Waheed Ahmed i moskeen til NTB torsdag.

