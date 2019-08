No startar undersøkingane av mogleg vikingskip i Halden

innenriks

Nyheita om det som kan vere eit nytt vikingskipsfunn gjekk verda rundt i fjor haust.

Måndag startar undersøkingane av kva området rommar. Det er knytt stor spenning til dette, særleg til om det er noko igjen av sjølve skipa.

– Det er sannsynleg at vi finn leivningar av både treverk, dyr og gjenstandar. Kanskje òg beinrestar etter den eller dei gravlagde, seier Christian Løchsen Rødsrud ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Georadar

Det har lenge vore kjent at det har vore gravminne på jordet i Østfold på grunn av eldre kjelder, innleverte metallsøkarfunn og ei mindre registrering gjennomført av Østfold fylkeskommune i 2017.

Ved hjelp av georadar i fjor haust vart det altså avdekt ei skipsgrav og restar av eit stort grav- og busetjingsområde. Georadarundersøkingane vart gjennomførte av Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) på oppdrag frå Østfold fylkeskommune.

I ein periode på to veker skal det no blir grave for å stadfeste eller avkrefte resultata frå georadarmålingane.

For å avklare bevaringstilstanden skal det mellom anna gjerast avgrensa undersøkingar på to stader i skipsgrava.

Riksantikvaren avgjer

Riksantikvaren skal avgjere kva som skjer med funna vidare.

– Vi samarbeider med Kulturhistorisk museum og Østfold fylkeskommune om undersøkingane. No er vi veldig spente på kva arkeologane vil finne. Resultata vil gi oss eit godt grunnlag for å avgjere kva som skal skje vidare med kulturminna på Gjellestad, seier avdelingsdirektør Leidulf Mydland hos Riksantikvaren.

Utgravinga startar måndag og skal gå føre seg fram til 6. september.

Sjølve utgravingsområdet vil vere delvis inngjerda, og jordet er ikkje tilgjengeleg for publikum medan undersøkingane går føre seg.

Dei tre vikingskipsgravfunna tidlegare her i landet er Gokstadskipet som vart funne ved Sandefjord i 1880, Osebergskipet som vart funne ved Tønsberg i 1904, og Tuneskipet som vart funne ved Fredrikstad i 1867. Desse skipa er bevarte i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo. Desse skipa er mellom 19 og 23 meter lange.

I mars vart det kjent at det var funnen ei skipsgrav òg i Borreparken i Vestfold, også her viser bilda ei tydeleg båtform.

(©NPK)