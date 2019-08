Orkla tilbakekallar kyllingrett

innenriks

Ifølgje Orkla Foods har ein feil i produksjonen ført til at eit lite parti TORO Chicken Pasta inneheld TORO Creamy Carbonara. Dette produktet inneheld egg, som kan framkalle reaksjonar hos personar som har eggallergi.

– Vi presiserer at dette gjeld eit lite parti TORO Chicken Pasta merkt «Best før 10.09.19» som berre er selt i Coopbutikkar. Vi vil understreke at det ikkje er nokon som helst risiko knytt til å ete produktet dersom du ikkje har eggallergi. For å vere på den sikre sida, har vi likevel bestemt å kalle tilbake det gjeldande partiet, seier administrerande direktør Paul Jordahl i Orkla Foods Noreg.

Det har ikkje komme meldingar om at nokon har fått allergiske reaksjonar som følgje av produksjonsfeilen.

(©NPK)