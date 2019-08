Regjeringa innfører rabattkort for personreiser på ferjer

innenriks

– Regjeringa ønsker å gjere det så enkelt som mogleg å ferdast i trafikken. No sørgjer vi for at dei som reiser utan køyretøy, får bli del av Autopass-ordninga, slik ordninga var tidlegare. Dette er viktig for dei det gjeld, for det skal framleis vere enkelt å ta ferje i Noreg, seier Dale i ei pressemelding.

Etter at regjeringa bad Vegdirektoratet sjå på regelverket for Autopass på ferjer, kom direktoratet med eit forslag om å opprette eit eige Autopass for ferjekort for personreiser, som første delleveranse. Samferdselsdepartementet endrar no regelverket slik at ordninga kan innførast.

(©NPK)