Regjeringa vil lage ein eigen handlingsplan mot muslimhat

Regjeringa har diskutert om tiltaka skal vere ein del av ein breiare handlingsplan om rasisme og diskriminering, som skal leggjast fram i haust. Men kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) har ivra for å få ein eigen plan mot muslimhat. Spørsmålet kom høgt på dagsordenen etter moskéangrepet i Bærum nyleg.

– Det trengst meir kraftfulle tiltak mot muslimfientlegheit. Vi må sørgje for at folk føler seg trygge på gata og trygge i moskeen. Derfor er eg glad for å legge fram ein handlingsplan mot diskriminering og hets av muslimar, seier Grande.

Regjeringa vil involvere frivillige, lag og foreiningar i arbeidet med planen, opplyser Kulturdepartementet i ei pressemelding.

For tre år sidan la regjeringa òg fram ein eigen handlingsplan mot antisemittisme.

