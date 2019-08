Religiøs leiar dømt for nedlasting av overgrepsmateriale

innenriks

Mannen, som er leiar i ei kristen forsamling, har erkjent straffskuld og har forklart at han byrja å laste ned overgrepsmateriale i 2008, ifølgje Stavanger Aftenblad.

Regelmessig lasta han ned bilde frå nettet, og ved nokre høve vidaresende han òg overgrepsmateriale.

I retten forklarte mannen den ulovlege aktiviteten med at han var einsam og at han hadde lyst til å sjå unge jenter. Retten meiner han har vore interessert i overgrepsmateriale som må kallast grovt.

Mannen blir i tillegg dømd for seksuelt krenkjande åtferd på nettet. I retten erkjente han straffskuld for fleire gonger å ha tatt kontakt med personar på eit chatterom for tenåringar.

Mannen erkjente forholda i det første avhøyret og samtykte til tilståingsdom, noko som trekte i formildande retning.

