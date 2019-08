Retten avslo varetekt i menneskehandelssak i Bergen

innenriks

Politiet meiner 49-åringen har utnytta bærplukkarar i Sogn og har sikta han for menneskehandel. Etter framstillinga for varetektsfengsling onsdag ville tingretten lauslate han. Politiet har anka lauslatinga, og mannen blir sitjande i varetekt til Gulating lagmannsrett har behandla anken, skriv Bergens Tidende.

– Han er veldig glad for at retten har vurdert saka slik han forventa, men er fortvila over situasjonen. Han tar det tungt, seier forsvararen til mannen, advokat Anette Vangsnes Askevold.

Mannen tok til tårene då han vart framstilt for varetektsfengsling onsdag.

– Han avviser alle skuldingar om menneskehandel og avviser at han har gitt ei timelønn på 20 til 50 kroner timen, slik han er sikta for. Han meiner han har halde avtalen om ei normal lønn og at lønna skulle utbetalast ved sesongslutt, slik det står i kontrakten, seier forsvararen.

Ho er kritisk til anslaget til politiet om at det skal vere 30 til 40 arbeidarar som er utnytta.

– Vi meiner det er unndragingsfare og fare for bevisøydelegging, seier politiadvokat Bernt Kallevik Dahlsveen i Vest politidistrikt om kvifor lauslatinga er anka.

Mannen er sikta for å ha utnytta personar til arbeid gjennom eit bemanningsbyrå som formidlar sesongarbeidarar frå Polen til Noreg.

– Det er mistanke om at arbeidarane har så dårleg lønn og så lang arbeidstid og dårleg innkvartering, at det blir ramma av reglane i menneskehandelslovgivinga, seier Dahlsveen.

