Tajik: Grunn til å gjere lovendringar etter Aleris-dom

innenriks

Aleris-dommen dreier seg om 24 personar som jobba som sjølvstendig næringsdrivande ved eit butilbod for personar med psykisk sjukdom og rusproblem. Oslo tingrett gir 12 av dei 24 saksøkarane delvis medhald, medan Stendi, som selskapet heiter i dag, blir frifunne i 11 av sakene.

– Viss dommen blir ståande, kan det vere all grunn til å gjere lovendringar for å sikre rettane for alminnelege arbeidsfolk betre enn i dag, seier Arbeidarpartiets nestleiar Hadia Tajik.

Også Sps Per Olaf Lundteigen, SV-leiar Audun Lysbakken og Raudt-leiar Bjørnar Moxnes reagerer. Lundteigen varslar at han vil ta tak i saka så snart Stortinget er i gang igjen.

Fagforbundet har støtta dei 24 medlemmene sine i søksmålet.

– Vi er skuffa over at retten ikkje har vore tydeleg på arbeidstakaromgrepet og ansvaret til arbeidsgivar. Denne dommen bidrar ikkje til eit ryddig arbeidsliv, seier forbundsleiar Mette Nord.

(©NPK)