Aldri har delen uføretrygda kvinner vore større

innenriks

Delen menn som får uføretrygd, er 8,3 prosent, ifølgje Nav. Forskjellen mellom kvinner og menn har auka over tid, og delen uføretrygda kvinner er no historisk høg.

I alle aldersgrupper har det vore fleire uføretrygda kvinner enn menn, utanom dei under 30 år. Dette har no endra seg, og for første gong er delen uføretrygda kvinner i alderen 25–29 år like stor som for menn.

– At det er fleire uføretrygda kvinner enn menn, kjenner vi igjen frå dei andre helserelaterte ytingane som sjukepengar og arbeidsavklaringspengar, der det òg er ein betydeleg kjønnsforskjell, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Auke

Ved utgangen av juni fekk i alt 346.800 personar uføretrygd. Det er ein auke på 3.400 personar sidan førre kvartal, noko som svarer til 1 prosent.

Delen uføretrygda var på 10,2 prosent av befolkninga i alderen 18–67 år. Det utgjer ein auke på 0,1 prosentpoeng sidan førre kvartal og 0,4 prosentpoeng på eitt år.

Auken må sjåast i samanheng med nedgangen i talet på personar som får arbeidsavklaringspengar (AAP).

– Tre av fire nye uføretrygda fekk tidlegare arbeidsavklaringspengar, seier Vågeng.

Nedgang blant eldre

Vi må tilbake til 2006 for å finne ein like høg del uføretrygda i befolkninga som i dag.

Uføredelen var likevel høgare i perioden mars 2003 til september 2005, med 10,4 prosent. Endringane må sjåast i samanheng med endringar i trygdeordningane i denne perioden.

Delen uføretrygda blant eldre har gått ned. Samanlikna med for eitt år sidan har delen uføretrygda mellom 20 og 59 år auka, medan for dei over 65 år gjekk delen ned. For 18–19-åringane og dei mellom 60 og 64 år, er delen uføre stabil.

Flest i Østfold – færrast i Oslo

Det var flest uføretrygda i prosent av befolkninga i fylka Østfold (14,8), Aust-Agder (14,6) og Hedmark (13,7). Færrast uføretrygda var det i Oslo (5,8) og Akershus (7,4).

Forskjellane blir reduserte noko når det blir korrigert for ulik alderssamansetning i fylka.

Samanlikna med i fjor har det vore ein auke i delen uføretrygda i alle fylka i landet. I Aust-Agder auka den aldersstandardiserte delen uføre med 0,7 prosentpoeng.

(©NPK)