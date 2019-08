Bustadbygginga i Noreg nesten halvert i år

innenriks

Etter svakt nybustadsal i 2017 og 2018, er tendensen i Noreg stor nedgang i igangsetting av bustadbygging, viser rapporten Econ Nye Boliger frå Samfunnsøkonomisk analyse.

– Svakt sal over ein lengre periode kan forklare den låge igangsettinga vi har sett no i år, seier sjeføkonomen Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse til Finansavisen.

Det har i sommar òg vore dårleg sal av nye bustader, med det svakaste sommarsalet i juli og august sidan 2014, ifølgje rapporten.

For landet generelt er nedgangen i nybustadsalet sidan midten av juni på 13 prosent, medan nedgangen er på 19 prosent for Austlandet. Benedictow nemner fleire faktorar som bidrar til å dempe etterspørselen, som bustadlånsforskrifta, innføringa av gjeldsregisteret og noko høgare renter.

– No har vi hatt ein periode der bruktbustadprisane fall mykje i 2017, og då vart det mindre gunstig å kjøpe ny bustad, seier Benedictow.

Norske bustader kostar no i snitt 56.500 kroner per kvadratmeter, opp 6 prosent frå i fjor. Dyrast er det i Oslo med 85.900 kroner per kvadratmeter. Kvadratmeterprisen på Sørlandet er lågast, med 44.100 kroner.

(©NPK)