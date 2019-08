Forbrukarrådet ber leasingselskap sjekke om kundar har betalt for mykje

innenriks

Beløpet det gjeld, er meirverdiavgift på påkost, som er rekninga kunden eventuelt får for reparasjonar når leasingperioden er over, melder TV 2.

Dei siste vekene har Forbrukarrådet arbeidd saman med skattestyresmaktene for å avklare lovgivinga rundt leasing. Svaret er at kunden ikkje skal betale 25 prosent meirverdiavgift på kostnader som gjeld skade fordi det er eit erstatningsoppgjer.

– No ventar vi at leasingselskapene ryddar opp. Vi vil be dei om å sjekke 13 år tilbake i tid om dette kan ha skjedd, seier seniorrådgivar og jurist Thomas Iversen i Forbrukarrådet.

Rådet har sett fleire enkelttilfelle, men det er ikkje klart kor stort det samla omfanget kan vere.

Viss kundane har vorte feilfakturert, ventar Forbrukarrådet at leasingselskapene tar byrda med å finne ut kvar pengane har tatt vegen.

(©NPK)