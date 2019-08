Frp-kjelder meiner Venstre posisjonerer seg for regjeringsexit

innenriks

Medan Frp fleire gonger har gjort det klart at dei er ferdige med forhandlingane og vil gå for skissa som vart utarbeidd førre veke, har dei andre partia, med Venstre i spissen, ikkje avslutta saka.

Venstres stortingsgruppe drøfta saka onsdag og forfatta då eit motkrav til skissa som Høgre hadde lagt fram.

Sentrale kjelder i Frp som NTB har snakka med, meiner Venstre med dette har posisjonert seg for å gå ut av regjeringa med hovudet heva. Kjeldene er tett på prosessen og beskriv Venstres motkrav som «umoglege».

– Venstre er ikkje dei som er vanskelege

Det blir avvist av Venstres Sveinung Rotevatn. Han meiner det er Frp som må røre seg.

– Vi ønsker å få ei semje, men då er regjeringa avhengig av at også Frp som eit regjeringsparti bidrar til løysing. Ingen er tente med at landet blir kasta ut i ei regjeringskrise, seier Rotevatn, som er statssekretær for klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Venstre er ikkje dei som er vanskelege i denne prosessen. Vi har, i motsetning til Frp, sagt at vi er villige til å forhandle og strekke oss, seier Rotevatn.

Kan bli «frexit» i staden

Andre peikar på nettopp Frp som partiet som kan komme til å gå ut av regjeringa.

– Eg trur det går mot frexit. At Frp trekker seg ut, seier Minerva-kommentator Jan Arild Snoen til Vårt Land.

Han er usikker på om det skjer før eller etter valet, men er klar på at det kostar mykje for Frp å vere i regjering.

Snoen trur likevel at Frp har fått stort gjennomslag i skissa partia no diskuterer. Ei årsak er at trusselen om at partiet går ut av regjering blir oppfatta som meir reell enn tidlegare, meiner han.

Har ikkje meir å gi

Også Trond Birkedal, tidlegare Fpu-formann og noverande gjestekommentator i Stavanger Aftenblad, trur Frp vil gå. Dei er leie av å bli dikterte av små parti, meiner han.

– Det er reelt at dei ikkje har meir å gi. Personar langt opp i leiinga i Frp ser at det er mykje å tene på å gå ut av regjering heller enn å gå med på ein dårlegare avtale, seier Birkedal.

Før det vart full splid mellom Frp og Venstre i bompengesaka, var meldinga frå Høgre og Frp for ti dagar sidan at regjeringa var nær ei løysing på bompengespørsmålet. Då Frp kalla inn til det ekstraordinære landsstyremøtet, kommenterte statsminister Erna Solberg at det var ein heilt naturleg del av prosessen.

Programmet avlyst

Venstre-krava, som er gitt att i Aftenposten torsdag, vart lagt fram på eit møte mellom Høgre, Venstre og KrF i statsministerbustaden onsdag.

Det er ikkje kjent om partileiarane i nokon av regjeringspartia skal møtast fredag for å diskutere bompengestriden, men Porsgrunns Dagblad melde fredag formiddag at statsminister Erna Solberg hadde avlyst programmet sitt for dagen.

(©NPK)