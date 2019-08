Gebyret for familiegjenforeining er meir enn 17 gonger høgare enn i 2002

innenriks

Det opplyser Vårt Land, som har henta opplysningar om flyktningar som har fått opphald i Noreg og henta nær familie til landet. Dei høge gebyra i Noreg er noko FNs høgkommissær for ­flyktningar (UNHCR) kritiserer Noreg for, visstnok har vi den høgaste gebyrsatsen i verda.

– Klientane våre fortel oss at flyktningar som nettopp har kome, må ty til svart arbeid eller dyre forbrukslån for å betale gebyret innan fristen på seks månader. Gebyret hemmar derfor integreringa, ­seier Jakob Røen Mohus i Juss-Buss, som er ei juridiske hjelpeteneste som yter gratis rettshjelp.

Dei siste fem åra har 65.000 innvandrarar komme til landet ved familiegjenforeining. Satsen er no 10.500, som er mykje meir enn i Sverige, der satsen for vaksne er 1.500 svenske kroner. Det svarer til i underkant av 1.400 norske kroner. For barn er gebyret halvparten av dette igjen i Sverige.

Før 2002 var det ikkje gebyr. Det var dåverande kommunalminister Erna Solberg i Bondevik II-regjeringa som innførte gebyret, for «å redusere omfanget av mangelfulle og openbert grunnlause søknader».

– Dagens gebyrstorleik er langt større enn det som må til for å sleppe grunnlause søknader, og det representerer ein stor ekstrakostnad for søkarane. Gebyret representerer ei skjult hindring for retten til familieinnvandring, seier Mohus.

(©NPK)