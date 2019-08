IS-kvinne med sjuk fireåring vil ikkje gi frå seg barna til norske styresmakter

innenriks

Kvinna har ifølgje NRK rådført seg med advokaten sin og har komme fram til at ho ikkje vil sende barna åleine til Noreg, trass i sjukdommen til sonen.

– Etter ei konkret vurdering så har ho vurdert det slik at det vil utsetje barna for traume og belasting dei rett og slett ikkje vil tole, seier advokaten til kvinna, Nils Christian Nordhus til NRK.

Advokaten seier at han ikkje ser bort frå at kvinna vil vurdere saka annleis i framtida, på grunn av den alvorlege situasjonen den fireårige sonen hennar er i.

Kvinna har tidlegare trygla norske styresmakter om å hjelpe henne og dei to barna hennar, slik at dei kan komme tilbake til Noreg.

Men i eit brev til advokaten til kvinna har Utanriksdepartementet gjort det klart at dei berre kan hjelpe barna med å returnere, ikkje mora. Saka har lenge vore låst av at kurdiske sjølvstyrestyresmakter har nekta å skilje mor og barn, men denne veka opna styresmaktene for å losne på dette prinsippet, viss eit barn er alvorleg sjuk.

Fireåringen skal ha cystisk fibrose, som krev avansert behandling. Helsepersonell ved feltsjukehuset i Al Hol-leiren har konkludert med at dei ikkje kan gi fireåringen den behandlinga han treng.

Guten har vore internert saman med mora si og lillesøstera (3) sidan mars, då familien kom ut av IS-enklaven Baghouz. Mora er under etterforsking av Politiets tryggingsteneste, mistenkt for deltaking i ein terrororganisasjon. Ho nektar for å ha gjort noko gale.

(©NPK)