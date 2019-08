Ikkje eigentleg så dyrt med dei høgaste bustadprisane gjennom tidene

innenriks

Ifølgje Finansavisen, som viser til bloggen til sentralbanken, Bankplassen, måtte ein i Noreg betale 2,5 gonger meir for bustad i 1900 enn i dag, når ein korrigerer for lønnsutvikling.

Ved å gjere det, får ein eit inntrykk av kjøpekrafta til hushalda. Målt mot lønnsnivået i 1900 er bustadprisen per kvadratmeter faktisk under 40 prosent av kva han var den gongen.

Det betyr til dømes at éin gjennomsnittskvadratmeter som kostar 38.000 kroner i Noreg no, ville kosta deg 100.000 kroner i 1900 om du skulle kjøpt bustad då. Litt mindre boltreplass for førstegongskjøparane, med andre ord.

Haakon Solheim, som står bak fleire historiske samanlikningar på Bankplassen, påpeikar vidare at dei aller fleste varene har gått ned i pris. Når også dei fleste husstandar fram til 1970- eller 1980-talet fekk fleire lønnsmottakarar, bidrog det ytterlegare til auka kjøpekraft, og dermed moglegheit til å kjøpe meir bustad.

Det har dei fleste òg nytta seg av, ifølgje Finansavisen har kvar innbyggar no omtrent dobbelt så stort areal som i 1900, og bustadene har høgare standard.

(©NPK)