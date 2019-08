Isbjørn på veg tilbake til hytteområde på Svalbard

innenriks

Saman med isbjørnfagleg ekspertise frå Norsk Polarinstitutt vurderer Sysselmannen ulike tiltak vidare.

– Vi ønsker ikkje at isbjørn skal opphalde seg i nærleiken av busetjingane på Svalbard. Den aktuelle isbjørnbinna er no på veg til Hiorthhamn for tredje gong på kort tid og lèt seg tydelegvis ikkje skremme lenge av gongen, seier naturforvaltar Paul Lutnæs hos Sysselmannen.

I første omgang vil dei prøve endå ein gong å leie bjørnen bort. Om det ikkje lykkast, er eit alternativ å bedøve binna, og frakte henne fysisk langt bort frå utbygde strøk, skriv Svalbardposten.

Sysselmannen følgjer no rørslene til bjørnen og ber folk om å halde avstand.

– Vi er avhengig av samarbeid med publikum, og oppmodar òg alle som har hytter om ikkje å ha matvarer i hyttene, seier Lutnæs.

Binna vart først jaga bort frå hyttefeltet laurdag, etter at ho hadde gjort skade på ei hytte der. Onsdag kveld kom ho tilbake og gjekk inn i same hytte. Bjørnen vart igjen jaga bort med helikopter.

Torsdag ettermiddag vart isbjørnen observert i Carolinedalen, og fredag er han altså på veg tilbake til same hytteområde for tredje gong.

Sysselmannen mistenker at det er snakk om den same bjørnen som kom nær Longyearbyen i fjor. Byen ligg på andre sida av Adventfjorden, vis-à-vis Hiorthhamn.

(©NPK)