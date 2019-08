Kjempehopp for Oslo Ap på meiningsmåling

innenriks

Målinga er utført på vegner av Aftenposten og NRK i perioden 15. til 20. august med 1.000 respondentar. Høgre er framleis største parti i hovudstaden på målinga, med oppslutning på 27 prosent, eit halvt prosentpoeng lågare enn i juni, medan Ap bykser fram til 24,5 prosent. MDG får 13,2 prosent av stemmene i målinga. SV aukar òg oppslutninga si, og med 1,6 fleire prosentpoeng enn sist har partiet no 7,4 prosent av stemmene.

– Dette er ei skikkeleg vitamininnsprøyting, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til NRK.

Sjølv om Høgre er Oslo største parti på den ferske målinga, ville dei ikkje klart å få fleirtal i byrådet med dei andre borgarlege partia, fordi dei per no er så små, til og med om ein tar med FNB på borgarleg side. Bompengemotstandarane mistar 1,6 prosentpoeng i målinga og har no oppslutning på 6,3 prosent, medan Frp har 4,7 prosent oppslutning, ned 0,5 prosentpoeng.

Byrådsleiarkandidat Eirik Lae Solberg (H) kommenterer at han framleis trur ein borgarleg siger i september er innan rekkevidde.

(©NPK)